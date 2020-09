Il Volo – 10 anni insieme streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Oggi, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica “Il Volo – 10 (dieci) anni insieme”, il concerto da Matera che celebra la carriera del trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo. Si tratta di una replica dato che il concerto è già andato in onda il 19 novembre 2019. Dove vedere Il Volo – 10 anni insieme in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il concerto, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 settembre 2020 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre).

Il Volo – 10 anni insieme in live streaming

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni

Nella serata evento vedremo le immagini del concerto tenutosi a Matera: nella fantastica cornice della “Città dei Sassi”, le tre incredibili voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, hanno portato in scena i successi del proprio repertorio, da pezzi inediti a grandi classici della tradizione italiana fino a evergreen americani. Tra i brani previsti nella scaletta de Il Volo – 10 anni insieme: “Musica che resta” e “Grande amore”, le cover di “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “Un amore così grande” (Claudio Villa), “Granada”, “Surrender – Torna a Surriento”, “E penso a te” (Lucio Battisti), “She’s Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra) e “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini).

