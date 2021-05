Il traditore: la trama del film

Qual è la trama de Il traditore, il film de 2019 su Tommaso Buscetta in onda oggi – lunedì 24 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? All’inizio degli anni ’80, la Sicilia è capitale mondiale del traffico di droga, divisa tra famiglie di Cosa Nostra palermitane e corleonesi (di cui è leader Totò Riina), che lottano fra loro pur mantenendo una facciata di amicizia. Durante una festa a casa di Stefano Bontate tra boss di entrambi gli schieramenti, Tommaso Buscetta, un boss affiliato alla mafia di Palermo, avverte il pericolo di una faida imminente e decide di emigrare in Brasile. Le tensioni non tardano a manifestarsi con una serie di omicidi a boss mafiosi e familiari; i due figli di Buscetta e suo fratello, rimasti in Sicilia, vengono fatti sparire e lui stesso si sente braccato in America Latina. Intanto, la polizia brasiliana lo identifica e lo cattura.

Rimasto senza potere e denaro, Buscetta – come raccontato dalla trama del film Il testimone – viene rimpatriato in Italia, finendo nel mirino dei rivali corleonesi. Il giudice Giovanni Falcone gli offre quindi un’alternativa: collaborare con la giustizia, che per il codice d’onore mafioso equivale a un tradimento punibile con la morte. In una serie di interrogatori, Buscetta rivela al giudice nomi, organizzazione e rituali di Cosa Nostra, diventando così il primo collaboratore di giustizia della storia. Nel 1986 ha inizio il maxiprocesso nell’aula-bunker di Palermo, del quale Buscetta è testimone chiave. I mafiosi vengono condannati e giurano vendetta su Buscetta, che viene posto sotto protezione negli Stati Uniti. In Italia, intanto, molti suoi parenti incensurati vengono uccisi per ritorsione: una sua sorella, rimasta vedova, lo rinnegherà come fratello. Nel maggio del 1992 il giudice Falcone viene assassinato in un brutale attentato; Buscetta decide quindi di tornare in Italia, in suo onore, come testimone chiave del processo del secolo…