Il sindaco del rione Sanità: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il sindaco del rione Sanità, film del 2019 diretto da Mario Martone. Si tratta di un adattamento in chiave moderna dell’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, ispirato alla sua rappresentazione teatrale del 2017 per la regia dello stesso Martone. È stato presentato in concorso alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in cui ha ottenuto il riconoscimento del Leoncino d’oro 2019. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli. Durante la notte, la moglie di Don Antonio Barracano viene assalita da uno dei loro rottweiler; inoltre, due amici malavitosi, ‘O Naite ‘O Palummiello, ingaggiano una sparatoria per motivi di lavoro che si conclude col ferimento del primo. L’altro lo porta alla villa di Barracano, dove un medico alle dipendenze del padrone di casa lo medica e gli fa attendere l’arrivo di Barracano. Questi è una figura temuta e rispettata proveniente dal rione Sanità, dove è noto come “il Sindaco” e si occupa di dirimere le liti e amministrare la giustizia secondo i propri criteri, attraverso metodi anche brutali. Quando don Antonio si sveglia, il Dottore gli chiede il permesso di lasciare il lavoro per andarsene in America, stanco delle violenze e dei malavitosi che ogni giorno è costretto a curare; il Sindaco, tuttavia, gli nega questo permesso poiché ha bisogno che lui sia sempre a sua disposizione e gli lascia intendere che se realmente lo lasciasse gli renderebbe la vita impossibile.

Il sindaco del rione Sanità: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sindaco del rione Sanità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Di Leva: Antonio Barracano

Massimiliano Gallo: Arturo Santaniello

Roberto De Francesco: il dottore

Adriano Pantaleo: Catiello

Daniela Ioia: Armida

Giuseppe Gaudino: Vicienzo ‘O Cuozzo

Gennaro Di Colandrea: Pasquale ‘o Nasone

Lucienne Perreca: Rituccia

Salvatore Presutto: Rafiluccio Santaniello

Viviana Cangiano: Immacolata

Domenico Esposito: Gennaro

Ralph P: ‘O Palummiello

Armando De Giulio: ‘O Nait

Daniele Baselice: Peppe Sciusciù

Morena Di Leva: Geraldina

Ernesto Mahieux: Luigi

Dove è stato girato (location) Il sindaco del rione Sanità? Il film è stato girato per buona parte in Massa di Somma, la villa è in via Gramsci, il più piccolo dei Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio

Streaming e tv

Dove vedere Il sindaco del rione Sanità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 17 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

