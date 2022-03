Il Re: quante puntate, durata e quando finisce la serie Sky con Luca Zingaretti

Quante puntate sono previste per Il Re, la nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti, considerato il primo prison drama italiano? In tutto andranno in onda quattro serate da due episodi ciascuna (otto in totale). Appuntamento su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno da venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21.15. La serie è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 18 marzo 2022

Seconda puntata: 25 marzo 2022

Terza puntata: 1 aprile 2022

Quarta puntata: 8 aprile 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il Re? Circa 50-60 minuti ad episodio. Come detto vengono trasmessi due episodi per ogni serata, per un totale di otto. Protagonista della serie è Luca Zingaretti che vestirà i panni di un personaggio molto diverso rispetto a quelli che è solito portare sullo schermo. Testori è infatti il direttore, a dir poco controverso, di un carcere di frontiera. All’interno del San Michele è signore e sovrano e regna secondo una sua personalissima scala di valori. Qui, le leggi dello Stato non hanno alcun valore, è lui a decidere il bene e il male, a volte spietato, altre magnanimo.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il Re, la nuova serie Sky Original con protagonista Luca Zingaretti diretta da Giuseppe Gagliardi, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? La serie, come detto, va in onda da venerdì 18 marzo 2022 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.