Il re dei re: trama, cast e streaming del film

Stasera, 16 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il re dei re, film ispirato ai vangeli del 1961, diretto da Nicholas Ray, che la Metro-Goldwyn-Mayer ha distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 63 a.C. Gneo Pompeo Magno conquista Gerusalemme e la fa saccheggiare. Appena entrato in città, il condottiero romano arriva al sacro tempio per impossessarsi del mitico tesoro di Salomone e, per penetrarvi, fa uccidere i sacerdoti. Ma entrato scopre che il tesoro non erano altro che i rotoli della Torah. Deluso, sta per gettarli tra le fiamme quando un sacerdote sopravvissuto alla strage se li fa consegnare e li porta in salvo. Molti anni dopo scoppiano infinite ribellioni all’autorità di Roma e i Romani ordinano varie crocifissioni e mettono sul trono della Giudea il crudele Erode il Grande. Poi la narrazione del film passa a Betlemme, dove il falegname Giuseppe e la moglie Maria sono arrivati per farsi censire. Ma non trovando alloggio per la notte si rifugiano in una stalla dove nasce il loro primogenito, Gesù. Allora arrivano i pastori e i magi dall’oriente per adorarlo. Però Erode, venuto a sapere di questa nascita, ordina al centurione Lucio e ai suoi uomini di andare a Betlemme ed uccidere tutti i bambini neonati. Maria e Giuseppe fuggono in Egitto con il bambino. Intanto Erode muore, ucciso dal figlio Erode Antipa che prende il potere. Dopo questi fatti il film riparte a Nazareth dove Gesù, ormai dodicenne, lavora nella bottega insieme a Giuseppe.

Il re dei re: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il re dei re, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeffrey Hunter: Gesù

Siobhán McKenna: Maria

Robert Ryan: Giovanni Battista

Ron Randell: Lucio Catanio

Hurd Hatfield: Ponzio Pilato

Viveca Lindfors: Claudia

Frank Thring: Erode Antipa

Rita Gam: Erodiade

Royal Dano: Pietro

Rip Torn: Giuda Iscariota

Harry Guardino: Barabba

Antonio Mayans: Giovanni apostolo

Carmen Sevilla: Maria Maddalena

Brigid Bazlen: Salomè

Guy Rolfe: Caifa

Gérard Tichy: Giuseppe

Grégoire Aslan: Erode il Grande

Conrado San Martín: Pompeo

Luis Prendes: buon ladrone

Barry Keegan: cattivo ladrone

Streaming e tv

Dove vedere Il re dei re in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.