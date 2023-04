Il profumo del mosto selvatico: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 10 aprile 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il profumo del mosto selvatico (A Walk in the Clouds), film del 1995 diretto da Alfonso Arau. Il film è un remake di Quattro passi fra le nuvole del 1942 di Alessandro Blasetti, soggetto di Cesare Zavattini e Piero Tellini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paul Sutton torna dalla guerra, fiducioso di iniziare una nuova vita con la moglie conosciuta e sposata d’impeto il giorno prima di imbarcarsi. Ad attenderlo al molo non c’è nessuno; arrivato a casa è comunque felice di riabbracciare la moglie Betty, che però non sembra aver trepidato per lui: non ha letto che soltanto le prime delle numerosissime lettere che Paul le ha inviato, perché secondo lei troppo deprimenti. Paul riprende l’attività di rappresentante di cioccolatini e, durante un viaggio in treno conosce una giovane di origine messicana, Victoria Aragon, figlia di un ricco viticoltore della Napa Valley, che possiede il vigneto modello “Las Nubes” (Le Nuvole).

La giovane, che frequenta l’università in città, aspetta un figlio illegittimo dal suo professore che l’ha abbandonata e teme la reazione del padre, Alberto. Dopo una serie di contrattempi, Paul decide di accompagnarla a casa e fingere di essere suo marito, con l’accordo che il ruolo dovrà durare solo per breve tempo, essendo deciso che già il giorno dopo se ne andrà lasciando una lettera d’addio. Paul incontra subito l’aperta ostilità di Alberto – uomo all’antica, autoritario e geloso della figlia, irritato perché non hanno fatto le cose secondo le regole e la tradizione – insieme all’affabilità della madre Maria José, del fratello minore Pedro e soprattutto del nonno, Don Pedro. Coinvolto dalla calda atmosfera familiare, Paul, orfano, ne rimane conquistato e anche per questo ritarda la sua partenza. Il rito della vendemmia poi, con il clima bacchico e solare della pigiatura dell’uva, fa perdere quasi la testa a Paul, che decide di resistere alla tentazione di sedurre Victoria, pur essendone attratto e ricambiato.

Il profumo del mosto selvatico: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il profumo del mosto selvatico, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keanu Reeves: Paul Sutton

Aitana Sánchez-Gijón: Victoria Aragon

Anthony Quinn: Don Pedro Aragon

Giancarlo Giannini: Alberto Aragon

Angélica Aragón: Maria José Aragon

Freddy Rodríguez: Pedro Aragon Jr.

Debra Messing: Betty Sutton

Streaming e tv

Dove vedere Il profumo del mosto selvatico in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 aprile 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.