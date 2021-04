Il professore cambia scuola: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il professore cambia scuola, film (commedia drammatica) francese del 2017 diretto da Olivier Ayache-Vidal con Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia. Durata: 106 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

François Foucault è professore di lettere al prestigioso liceo Enrico IV di Parigi. Durante una serata, l’uomo si lamenta con una funzionaria dell’Educazione nazionale dei problemi delle scuole di periferia dove bisognerebbe inviare dei professori più competenti. Il messaggio viene recepito e François si ritrova a dover accettare, per la durata di un anno, il trasferimento in un liceo di periferia da cui si aspetta il peggio. Il professor Foucault dovrà allora confrontarsi con i limiti del sistema educativo e mettere in discussione i suoi principi e i suoi pregiudizi.

Il professore cambia scuola: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il professore cambia scuola, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denis Podalydès: François Foucault

Abdoulaye Diallo: Seydou

Tabono Tandia: Maya

Pauline Huruguen: Chloé

Alexis Moncorgé: Gaspard

Emmanuel Barrouyer: Il preside

Zineb Triki: Agathe

Léa Drucker: Caroline

François Petit-Perrin: Rémi

Marie Rémond: Camille

Charles Templon: Sébastien

Mona Magdy Fahim: Rim

Streaming e tv

Dove vedere Il professore cambia scuola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 15 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

