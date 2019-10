Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata domani, mercoledì 16 ottobre 2019

Il magazzino di lusso degli anni ’60 che risponde al nome de Il paradiso delle signore è tornato su Rai 1 e con esso torna il nostro appuntamento con le anticipazioni della celebre soap opera.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, va in onda una puntata della soap opera miracolosamente salvata dai vertici di Viale Mazzini. Data per spacciata, la fiction era stata infatti cancellata dopo la terza stagione ma, complici le proteste dei fan e un repentino rialzo negli ascolti, è stata riportata poi nel primo pomeriggio degli italiani con un quarto capitolo.

Mercoledì 16 ottobre 2019 va in onda la terza puntata de Il paradiso delle signore 4. Di seguito, le anticipazioni e la trama della puntata.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di domani | 16 ottobre 2019

Sono in corso i ferventi preparativi per il matrimonio di Vittorio e Marta. Nella puntata di domani, Cesare scoprirà di non poter essere presente alle nozze, per motivi di lavoro. Diverso, invece, il motivo per cui neanche Nicoletta ci andrà: la donna, infatti, teme di trovarsi faccia a faccia con il suo ex fidanzato.

Nel frattempo, chi farà il ritorno a Milano proprio per il matrimonio di Vittorio e Marta sarà Umberto, di rientro dalla Svizzera proprio per il matrimonio della figlia. Tuttavia, Adelaide capirà che non è questo l’unico motivo: il cognato, infatti, non sta molto bene a livello economico. Per questo motivo, Adelaide chiede aiuto a Riccardo, che ora gestisce il suo patrimonio. Ma l’uomo sarà inflessibile: nessun aiuto.

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 annunciano che Marta scoprirà che qualcuno ha cambiato la disposizione dei commensali ai tavoli, mentre Gabriella per poco non verrà investita da Cosimo davanti al magazzino di lusso. Luciano e Silvia, invece, andranno al cinema a vedere un film.

Il Paradiso delle Signore, di cosa parla la soap opera

Il Paradiso delle Signore parte nel 1956 a Castelbuono, dove la giovane Teresa Iorio lascia il paesino d’origine e il fidanzato per trasferirsi a Milano, per lavorare nel negozio d’abbigliamento dello zio Vincenzo.

Appena arrivata, lo zio però viene arrestato, accusato di aver appiccato un incendio al furgone del magazzino concorrente, Il paradiso delle signore. Teresa, nonostante uno scontro acceso con il proprietario della concorrenza Pietro Mori, tenta di farsi assumere come commessa nella sua azienda e ci riesce grazie all’aiuto del pubblicitario del magazzino, Vittorio Conti.

Teresa lavora nel gruppo de ” Le Veneri”, commesse giovani e di bella presenza, e dimostra immediatamente di che stoffa è fatta. Teresa s’innamora di Mori, ma quest’ultimo preferisce sposare Andreina Mandelli, figlia di un ricco banchiere che però lo odia (perché Mori gli ha ucciso il fratello durante la guerra).

Nella seconda stagione, però, Mori decide di lasciare la moglie e di vivere l’amore con Teresa fino al rientro della sua prima moglie dagli Stati Uniti, che acquista una quota del magazzino diventandone socia.

La terza stagione fa un salto in avanti e arriva nel 1959: Pietro Mori è morto e Vittorio Conti, suo migliore amico, decide di riaprire Il paradiso delle signore costi quel che costi, anche un’alleanza con i Guarnieri.

Il paradiso delle signore torna con la quarta stagione su Rai 1 a partire da lunedì 14 ottobre 2019, ore 15:40.