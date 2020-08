Il paradiso all’improvviso: trama, cast, trailer, streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 10 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 torna un noto di film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni: Il paradiso all’improvviso. La pellicola, prodotta e distribuita da Medusa Film, vede come protagonisti anche Rocco Papaleo e la bellissima Angie Cepeda, attrice di origini colombiane, nel ruolo di Amaranta. Il film, che vede delle location mozzafiato, è stato girato ad Ischia. Pieraccioni, che ama la bellissima isola del Golfo di Napoli, in un’intervista disse che arrivare a Ischia è come vedere “il paradiso all’improvviso”: è stata dunque Ischia a ispirare il titolo del grande successo dell’interprete e regista toscano.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vedere Il paradiso all’improvviso in diretta tv o in streaming.

Il paradiso all’improvviso film: trama

Lorenzo, single convinto, si innamora di Amaranta, una ragazza conosciuta apparentemente per caso. Apparentemente, perché in realtà Amaranta si chiama Anna ed è una attrice contattata dai suoi amici per farlo innamorare.

Il paradiso all’improvviso film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Leonardo Pieraccioni : Lorenzo Buccianti

Angie Cepeda: Amaranta/Anna Jimenez

Rocco Papaleo: Giandomenico Bardella

Alessandro Haber: Taddeo Borromini

Anna Maria Barbera: Nina

Gea Martire: Veronica

Giulia Montanarini: Mirna

Fabrizio Pizzuto: Fausto

Nunzia Schiano: Maga

Gaetano Gennai: regista teatrale

Cristiano Militello: attore teatrale

Pietro Ghislandi: regista del thriller

Marco Conte: Avvocato

Massimo Ceccherini: Passante

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Il paradiso all’improvviso film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Il paradiso all’improvviso? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 10 agosto 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

