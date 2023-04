Il Padre della Sposa – Matrimonio A Miami: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 2 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il Padre della Sposa – Matrimonio A Miami, film del 2022 diretto da Gary Alazraki con Adria Arjona, Isabela Merced e Andy Garcia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un padre deve fare i conti con l’organizzazione del matrimonio della figlia e con tutte le relazioni che ci sono e che si creeranno tra le due famiglie, soprattutto considerato il mix cubano-americano che ne viene fuori.

Il Padre della Sposa – Matrimonio A Miami: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Il Padre della Sposa – Matrimonio A Miami, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Adria Arjona

Isabela Merced

Andy Garcia

Laura Harring

Enrique Murciano

Diego Boneta

Chloe Fineman

Chelsea Alana Rivera

Streaming e tv

Dove vedere Il Padre della Sposa – Matrimonio A Miami in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 2 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.