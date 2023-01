Il nostro generale: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 16 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il nostro generale, la serie che racconta la storia vera del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate. Tutte in prima tv su Rai 1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama prima puntata

Nel primo episodio della terza puntata, gli uomini di dalla Chiesa scoprono a Milano il covo di via Monte Nevoso. All’interno dell’appartamento trovano l‘archivio delle Brigate Rosse e le carte del Memoriale Moro. Dalla Chiesa è accusato di averne occultato alcune e si scatenano polemiche feroci. Mentre gli omicidi dei terroristi si moltiplicano, dalla Chiesa prepara un blitz per arrestare uno dei più importanti capi delle Brigate Rosse: Patrizio Peci.

Nel secondo episodio della terza puntata, dopo essere sfuggito al primo blitz, nel febbraio del 1980 Peci viene arrestato. Dalla Chiesa lo convince a collaborare. Peci gli fornisce l’indirizzo di tre covi. L’irruzione in uno di questi, in via Fracchia a Genova, si conclude con la morte di quattro brigatisti e il ferimento di un carabiniere. Scoppiano nuove polemiche. Dalla Chiesa conosce una giovane crocerossina, Emanuela Setti Carraro.

Cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) della terza puntata de Il nostro generale, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 e RaiPlay? Il protagonista è Sergio Castellitto che interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa. Al suo fianco tantissimi altri attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli: