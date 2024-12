Il nome della rosa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il nome della rosa, film del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud. Scritto da Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain Godard, è tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco del 1980. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tramite flash-back, l’anziano frate francescano Adso da Melk racconta di quando, ancora semplice novizio, trascorse alcuni giorni in un’abbazia «di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome», assieme al suo mentore, il dotto frate inglese Guglielmo da Baskerville, e in tale periodo assistette a una singolare vicenda.

Nel 1327 l’abbazia è sconvolta da alcuni terribili omicidi, verificatisi in un momento molto delicato: nel monastero, infatti, dovrà svolgersi un’importante disputa sulle tesi dell’Ordine francescano. Guglielmo viene chiamato a partecipare, e giunge sul posto insieme ad Adso. L’abate, conoscendo il passato da inquisitore di Guglielmo, lo incarica di indagare sul delicato caso delle morti avvenute dentro il monastero, poiché molti sono convinti che siano state causate dalla mano del maligno, giustificando tale tesi con il fatto che le vittime avevano le dita e la lingua di un intenso colore nero. Guglielmo non è però convinto da questa versione e ritiene che la colpa sia, in realtà, di una persona che si trova all’interno dell’abbazia.

I due frati si ritrovano in un ambiente ostile, visti con sospetto da molti monaci. Il giovane Adso incontra brevemente una ragazza che abita in un povero villaggio ai piedi del monastero, dove gli abitanti vivono nella fame e nella miseria, costretti a rifornire di cibo l’abbazia in cambio della promessa della salvezza eterna. Le indagini iniziano subito, a partire dalla morte di un giovane monaco, il miniatore Adelmo, il cui cadavere è stato ritrovato ai piedi delle alte mura dell’abbazia dopo una tempesta; Guglielmo afferma fin da subito che si tratterebbe di un suicidio. Durante le loro indagini i due fanno la conoscenza di due frati: l’anziano Jorge da Burgos, cieco e ostile a tutto ciò che è allegro, e il deforme Salvatore, un monaco che parla una lingua mista tra il volgare e il latino (con parole francesi, inglesi e spagnole), che si rivela aver fatto parte dei dolciniani, una setta eretica rispetto alla Chiesa cattolica.

Il nome della rosa: il cast

Abbiamo visto la trama de Il nome della rosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: Guglielmo da Baskerville

F. Murray Abraham: Bernardo Gui

Christian Slater: Adso da Melk

Fëdor Fëdorovič Šaljapin: Jorge da Burgos

William Hickey: Ubertino da Casale

Michael Lonsdale: abate Abbone da Fossanova

Ron Perlman: Salvatore

Elya Baskin: Severino

Volker Prechtel: Malachia

Michael Habeck: Berengario

Helmut Qualtinger: Remigio da Varagine

Urs Althaus: Venanzio

Valentina Vargas: ragazza

Lars Bodin-Jorgensen: Adelmo da Otranto

Leopoldo Trieste: Michele da Cesena

Franco Valobra: Girolamo di Caffa

Vernon Dobtcheff: Hugh da Newcastle

Donald O’Brien: Pietro da Assisi

Andrew Birkin: Cuthbert da Winchester

Peter Berling: Jean da Anneaux

Pete Lancaster: vescovo di Arborea

Lucien Bodard: Bertrando del Poggetto

Franco Pistoni: monaco

Francesco Scali: monaco

Kim Rossi Stuart: novizio

Franco Diogene: inviato papale

Gianni Rizzo: inviato papale

Vittorio Zarfati: inviato papale

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il nome della rosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.