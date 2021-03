Il metodo Catalanotti: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera su Rai 1 va in onda Il metodo Catalanotti, l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano che – stando alla trama – vedrà il protagonista con un nuovo caso e con un grosso cambiamento dal punto di vista sentimentale. Ma vediamo insieme la trama del film.

Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì Augello che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare. Ma, più di tutto, ad impegnare Salvo Montalbano sarà l’incontro con Antonia Nicoletti, una nuova collega della scientifica dalla quale resterà folgorato.

Libro

Abbiamo visto la trama de Il metodo Catalanotti, ma a quale libro è ispirato il film de Il Commissario Montalbano? L’ultimo episodio della fiction è ispirato dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato il 31 maggio del 2018. Questo è il terzultimo capitolo della saga del Commissario Montalbano, che vedere il comune siciliano di Vigàta come fulcro di tutta la vicenda. Tra le pagine del romanzo possiamo ritrovare i temi che sono molto importanti per Andrea Camilleri. Il metodo Catalanotti si differenzia dagli altri romanzi, proprio perché mostra il Commissario Montalbano sotto una luce diversa, i suoi sentimenti sono confusi, così come il suo giudizio viene messo in discussione da sé stesso.

