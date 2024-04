Il meglio di te: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo di Il meglio di te, film del 2023 in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 3 aprile 2024? Il film è diretto ed interpretato da Fabrizio Maria Cortese. Al suo fianco Maria Grazia Cucinotta, Vanessa Contucci, Anita Kravos e tanti altri attori ed attrici. Di seguito l’elenco completo:

Vanessa Contucci: Veronica

Maria Grazia Cucinotta: Nicole

Anita Kravos: Paola

Giusi Merli: Mimì

Simone Montedoro: Simone

Michele Olita: Lello

Vincent Riotta: Antonio

Daphne Scoccia: Sara

Mattia Iasevoli: Lorenzo

Antonio Roma: Lucio

Elvira Cuflic Basso: Sonia

Giuseppe Giura: Tonio

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de Il meglio di te, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.