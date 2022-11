Il ladro di giorni: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 3 va in onda il film Il ladro di giorni, pellicola del 2019 diretta da Guido Lombardi. Il film, stasera in prima visione su Rai 3, racconta la storia di Salvo, un bambino che ha visto suo padre venire arrestato davanti ai suoi occhi. Salvo vive per sette anni a casa degli zii, finché un giorno, uscito di prigione, suo padre torna per passare quattro giorni con lui. Il soggetto del film ha vinto il premio Solinas nel 2007, mentre il romanzo che narra la medesima storia è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2019. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il ladro di giorni.

Trama

Il film diretto da Guido Lombardi segue la storia di Salvo (Augusto Zazzaro), un ragazzo di undici anni che vive in Trentino con gli zii. Salvo, non vede suo padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio) da sette anni, dal giorno in cui fu portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo ha scontato la sua pena e, uscito di prigione, decide di andare a trovare Salvo in Trentino proprio il giorno della sua prima comunione. Salvo riconosce a fatica suo padre, di conseguenza Vincenzo desidera passare più tempo con suo figlio e decide di fare un viaggio con lui verso il sud. Il viaggio on the road di Salvo e Vincenzo sarà pieno di deviazioni e fuori programma, di ricordi d’infanzia e di nuovi incontri. Il tempo trascorso insieme al padre metterà Salvo di fronte a tante verità e segreti nascosti del passato di Vincenzo, ma sarà l’occasione per tornare a conoscere e a voler bene a suo padre.

Il ladro di giorni: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo film, tra cui Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Augusto Zazzaro, Carlo Cerciello, Rosa Diletta. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Riccardo Scamarcio: Vincenzo “Enzino” De Benedettis

Augusto Zazzaro: Salvo De Benedettis

Massimo Popolizio: Totò

Giorgio Careccia: Vito

Vanessa Scalera: Zia Anna

Carlo Cerciello: Prof. Mangiafreda

Rosa Diletta Rossi: Bianca

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film in prima visione su Rai 3.

Streaming e tv

Come vedere il film Il ladro di giorni in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 18 novembre 2022 – a partire dalle 21,25 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.