l gladiatore: trama, cast, frasi e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 13 novembre 2022, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Il gladiatore, film colossal del 2000 diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed e Tomas Arana. Crowe interpreta il fedele generale Massimo, che viene tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ridotto in schiavitù, Massimo ricompare nell’arena tra le file dei gladiatori per vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’anno 180 d.C. il generale Massimo Decimo Meridio guida l’esercito romano alla vittoria durante la guerra contro i Marcomanni in Germania, guadagnandosi la stima dell’anziano imperatore romano Marco Aurelio, il quale, malato e sentendosi prossimo alla fine non accetta il figlio Commodo come proprio successore, considerandolo inadatto al ruolo, e designa il generale Massimo, vedendovi il figlio che avrebbe voluto avere al posto di Commodo: Marco Aurelio intende affidargli il compito di ripristinare la repubblica restituendo il potere al senato, ovvero al popolo romano, come avveniva prima dell’avvento dell’età imperiale. Commodo, deluso e afflitto per la scelta del padre, lo uccide soffocandolo con il proprio petto prima che il genitore renda pubblica la propria decisione. Massimo capisce che l’imperatore non è morto per cause naturali ma è stato ucciso dal figlio; rifiuta, dunque, di sottomettersi a Commodo, che dà allora ordine al generale Quinto, capo della Guardia Pretoria e amico di Massimo, di farlo decapitare e di crocifiggere la sua famiglia.

Il gladiatore: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il gladiatore, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Massimo Decimo Meridio

Joaquin Phoenix: Commodo

Connie Nielsen: Augusta Lucilla

Oliver Reed: Proximo

Richard Harris: Marco Aurelio

Derek Jacobi: senatore Gracco

Djimon Hounsou: Juba

David Schofield: senatore Falco

John Shrapnel: senatore Gaio

Tomas Arana: Quinto

Ralf Moeller: Hagen

Spencer Treat Clark: Lucio Vero

David Hemmings: Cassio

Tommy Flanagan: Cicero

Giannina Facio: moglie di Massimo

Giorgio Cantarini: figlio di Massimo

Omid Djalili: venditore di schiavi e bestiame

Chris Kell: scriba rapito

Tony Curran: spia

Mark Lewis: spia

John Quinn: Valerius

Alun Raglan: pretoriano

Charlie Allan: capo dei barbari germanici

David Nicholls: uomo gigante

Frasi

Abbiamo visto trama e cast, ma quali sono le frasi celebri de Il gladiatore? Eccone alcune:

Massimo Decimo Meridio: “Al mio segnale, scatenate l’inferno.”

Massimo Decimo Meridio: “Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!”

Massimo Decimo Meridio: “Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi Elisi, e sarete già morti”.

Marco Aurelio: “C’è stato un sogno una volta che era Roma lo si poteva soltanto sussurrare, ogni cosa più forte di un sospiro l’avrebbe fatto svanire, era così fragile. Io temo che non sopravviverà all’inverno”.

Massimo Decimo Meridio: “Il tempo degli onori presto sarà finito per te, principe”.

Massimo: “La mia casa è sulle colline di Trujillo. Un posto molto semplice, pietre rosa che si scaldano al sole e un orto che profuma di erbe di giorno e di gelsomino la notte. Oltre il cancello c’è un gigantesco pioppo, fichi, meli, peri. Il terreno, Marco, è nero, nero come i capelli di mia moglie, vigne sui declivi a sud, olivi su quelli a nord, cavallini giocano con mio figlio che vuole essere uno di loro”.

Massimo Decimo Meridio: “A tre settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà! Serrate i ranghi! Seguitemi!”

Streaming e tv

Dove vedere Il gladiatore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.