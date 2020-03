Il giustiziere della notte: il cast del film con Bruce Willis

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE CAST – Stasera, giovedì 12 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giustiziere della notte – Death Wish, film del 2018 diretto da Eli Roth. Si tratta di un remake de Il giustiziere della notte del 1974, basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield. Protagonista del film è Bruce Willis che veste i panni di Paul Kersey (interpretato nel 1974 da Charles Bronson). Ma vediamo insieme il cast completo del film in onda stasera su Rai 2 (attore/ruolo):

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Stephanie Janusauskas: Sophie

Questo il cast del film Il giustiziere della notte il cui sviluppo è iniziato nel 2006, quando Sylvester Stallone ha annunciato che avrebbe diretto ed interpretato un remake de Il giustiziere della notte del 1974. Ma la decisione di affidare il film alla regia di Eli Roth è arrivata solo nel 2016 dopo . Nel 2018 il film è uscito nelle sale cinematografiche.

Dove vedere Il giustiziere della notte in tv e streaming

Abbiamo visto il cast del film Il giustiziere della notte con Bruce Willis, ma dove vedere il thriller in tv e streaming? Il film va in onda in chiaro gratis su Rai 2 questa sera, 12 marzo 2020. E’ possibile seguire il film anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Curiosità

Il budget del film è stato di 30 milioni di dollari. La lavorazione è iniziata a fine settembre 2016 a Chicago. A ottobre la produzione si è spostata in Québec, Canada, nelle città di Montréal e Lachine.

