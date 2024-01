Il giro del mondo in 80 giorni: le anticipazioni della terza puntata della serie su Rai 2, 3 gennaio

Questa sera, 3 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda la terza puntata di Il giro del mondo in 80 giorni, serie basata sul capolavoro di Jules Verne in una produzione che unisce più nazioni europee: una grande e brillante avventura con tutti i colpi di scena del caso. La serie va in onda per due settimane al mercoledì e al venerdì. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio, il terzetto approda nella colonia inglese di Hong Kong, solo per scoprire che Fogg non può accedere al suo conto bancario. I soldi sono finiti e i tre non sanno come proseguire. Passepartout crede di conoscere i motivi dell’intoppo. Quando incontrano il governatore della città e sua moglie, Fogg è sicuro di poter chiedere loro una mano per proseguire il viaggio. Nel frattempo, Fix scopre che il suo articolo è stato pubblicato e che grazie a esso Fogg è diventato un personaggio famoso. Passepartout capisce che non è il caso di contare su un prestito da parte del governatore e si risolve a prendere in mano la situazione, con esiti disastrosi.

Nel secondo episodio di stasera, invece, saliti a bordo del Carnatic, il nostro terzetto viene gettato fuori bordo in mezzo all’oceano Pacifico da uno strano individuo. Quando scoprono di essere approdati su un’isola deserta, Fogg cade nella disperazione più cupa, afflitto per aver trascinato Fix e Passepartout con sé in questa avventura destinata al fallimento e a rischio della vita. I tre lottano per la sopravvivenza, e si ritrovano costretti a svelare segreti che rischiano di

allontanarli definitivamente. Riusciranno a mettere da parte la diffidenza e a sopravvivere sull’isola?

Il giro del mondo in 80 giorni: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il giro del mondo in 80 giorni? Non è solo un viaggio romantico e straordinario. È un susseguirsi di avventure che permetteranno a Fogg, Fix e Passepartout di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e – attraverso l’incredibile varietà di usi e costumi – una più ampia visione del mondo e dell’amore. I tre personaggi feriti e disincantati che lasciano l’Inghilterra per compiere il loro viaggio diventeranno anime appassionate e innamorate della straordinaria avventura della vita. Interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, la serie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf.

Streaming e tv

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 27 dicembre 2023 alle ore 21.20 e in streaming su Rai Play.