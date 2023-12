Il giro del mondo in 80 giorni: le anticipazioni della prima puntata della serie su Rai 2

Questa sera, 27 dicembre 2023, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda la prima puntata di Il giro del mondo in 80 giorni, serie basata sul capolavoro di Jules Verne in una produzione che unisce più nazioni europee: una grande e brillante avventura con tutti i colpi di scena del caso. La serie va in onda per due settimane al mercoledì e al venerdì. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio, dopo la cartolina che induce Fogg alla scommessa e alla partenza per il viaggio, i tre compagni d’avventura raggiungono Parigi e scoprono che la città è agitata da una grave sommossa. Passepartout si ricongiunge con il fratello rivoluzionario, che conduce lui e Fix fino al cuore della rivolta. Intanto, Fogg rischia di cadere al primo intoppo.

Nel secondo episodio, invece, il terzetto si ritrova nel cuore della campagna italiana e riesce a trovare un passaggio su un treno per Brindisi. A bordo del treno, Fogg si scontra con un signore piuttosto prepotente, irritato dalla facilità con cui il gentleman inglese è riuscito a stabilire un rapporto con il suo figlioletto. Passepartout non riesce a darsi pace per ciò che ha visto a Parigi e Fix teme di avere scommesso sul cavallo sbagliato.

Il giro del mondo in 80 giorni: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il giro del mondo in 80 giorni? Non è solo un viaggio romantico e straordinario. È un susseguirsi di avventure che permetteranno a Fogg, Fix e Passepartout di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e – attraverso l’incredibile varietà di usi e costumi – una più ampia visione del mondo e dell’amore. I tre personaggi feriti e disincantati che lasciano l’Inghilterra per compiere il loro viaggio diventeranno anime appassionate e innamorate della straordinaria avventura della vita. Interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, la serie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf.

Streaming e tv

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 27 dicembre 2023 alle ore 21.20 e in streaming su Rai Play.