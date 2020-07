Il giovane Montalbano – Sette lunedì: il cast completo

SETTE LUNEDì CAST – Stasera, 6 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Sette lunedì, sesto e ultimo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano, già trasmessa nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Sette lunedì? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

Sette lunedì: il cast (attori)

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, lunedì 6 lunedì 2020, Sette lunedì, oltre agli attori principali, saranno presenti: Sergio Graziani (Alcide Maraventano) e Corrado Invernizzi (Saverio Ostellino)

Il giovane Montalbano – Sette lunedì: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio Sette lunedì? Il giovane commissario Montabalno è alle prese con due casi molto complicati. Non è tanto l’omicidio di Attilio Gambardella, che si rivelerà presto qualcosa di più del parricidio che sembra all’inizio, a turbare il sonno di Montalbano. Quello che lo spaventa è il fervore religioso. E sembra rimandare a quel mondo oscuro e cupo la sequenza di uccisioni di animali che per sette lunedì si ripete con preoccupante regolarità. Montalbano capirà che si tratta di un crescendo e che il fanatico serial killer di animali sta puntando a qualcosa di più: a una strage di persone innocenti…

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – Sette lunedì in tv e live streaming? Il sesto e ultimo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 6 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

