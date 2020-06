Il giovane Montalbano – Ferito a morte: il cast completo

FERITO A MORTE CAST – Stasera, 22 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Ferito a morte, quarto episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano, già trasmessa nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Ferito a morte? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

Ferito a morte: il cast

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, 22 giugno 2020, Ferito a morte, oltre agli attori principali, saranno presenti: Tea Falco (Grazia), Rocco Tommaso Cicarelli (Dindon) e Giuseppe Santostefano (Dott. Pasquano)

Il giovane Montalbano – Ferito a morte: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio Ferito a morte? Una mattina per le strade di Vigata vengono affissi dei manifestini in cui si invita a rispondere a un “referendum popolare” con la domanda: “la signora Briguccio è una p…?”. Il signor Briguccio, svergognato agli occhi del paese, prima fa una scenata in municipio e in seguito spara contro il suo vicino di casa Carlo Manifò, accusato dalla moglie di aver tentato di violentarla. Contemporaneamente il commissario si trova alle prese con il caso dello spinoso omicidio di Gerlando Cascio, all’apparenza un semplice anziano, che si rivela poi, però, uno dei più importanti strozzini del luogo…

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – Ferito a morte in tv e live streaming? Il quarto episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 22 giugno 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Il giovane Montalbano – Ferito a morte: la trama, anticipazioni Il giovane Montalbano – Ferito a morte streaming e tv: dove vedere il film Robin Hood: trama, cast e streaming del film con Russel Crowe