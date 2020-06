Il giovane Montalbano – Capodanno: la trama

Oggi, lunedì 8 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la seconda puntata dal titolo “Capodanno”. Ad interpretare il Commissario: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film Capodanno de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nella notte di Capodanno del 1991 viene commesso un delitto proprio nell’albergo dove alloggia il Commissario Montalbano. Oltre ad indagare, il nostro protagonista deve anche rimediare al non aver fatto gli auguri al padre. Sul lavoro conosce intanto il medico legale Pasquano, con cui non riesce ad entrare in confidenza. Nel corso delle indagini sull’omicidio, il giovane Montalbano entra in contatto con Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale che è stato sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella, esattamente l’abitazione che il commissario ha adocchiato da tempo e dove sogna di andare a vivere. La casa non è abitata e Salvo, alla fine, riesce ad affittarla. Inoltre Adelina, la madre di Cirrinciò, lo aiuta nelle faccende domestiche. Quando però la fidanzata Mery incomincia a voler fare progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo Montalbano si tira indietro nonostante le voglia molto bene…

Il cast della puntata “Capodanno”

Abbiamo visto la trama del secondo episodio de Il giovane Montalbano dal titolo “Capodanno”, ma qual è il cast? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti presenti nel cast di Capodanno de Il giovane Montalbano di cui sopra abbiamo visto la trama: Katia Greco (Mery), Gioia Spaziani (Rosina), Alessandra Mortelliti (Milena), Zoe Tavarelli (Giulia) e Alessandra Costanzo (Adelina).

Appuntamento dunque a stasera, 8 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – Capodanno. Buona visione!

