Il giovane Karl Marx: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 30 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Il giovane Karl Marx, film del 2017 per la regia di Raoul Peck. La pellicola, uscita in occasione del bicentenario della nascita di Karl Marx, vede come protagonista August Diehl.

Il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2017. Ma vediamo qui di seguito tutte le informazioni: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il giovane Karl Marx film: trama

Il film racconta la storia del celebre padre, insieme a Friedrich Engels, del Manifesto del Partito Comunista e teorico della rivoluzione. Sono gli anni Quaranta del XIX Secolo e il giovane Marx (August Diehl), insieme al suo amico Friedrich, (Stefan Konarske) creano un movimento che ha l’obiettivo di emancipare i lavoratori oppressi di tutto il mondo. D’altronde gli anni sono di grande fermento in Europa: in Germania viene fortemente repressa un’opposizione intellettuale molto attiva, mentre in Francia gli operai del Faubourg Saint-Antoine hanno iniziato a protestare per i loro diritti. Stesso discorso in Inghilterra, dove il popolo è sceso in strada. I due giovani, Marx ed Engels, pur di diversa estrazione sociale, sono entrambi brillanti, appassionati, provocatori e divertenti.

Il giovane Karl Marx film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

August Diehl – Karl Marx

– Karl Marx Vicky Krieps – Jenny von Westphalen

– Jenny von Westphalen Stefan Konarske – Friedrich Engels

– Friedrich Engels Olivier Gourmet – Pierre-Joseph Proudhon

– Pierre-Joseph Proudhon Hannah Steele – Mary Burns

– Mary Burns Alexander Scheer – Wilhelm Weitling

– Wilhelm Weitling Hans-Uwe Bauer – Arnold Ruge

– Arnold Ruge Michael Brandner – Joseph Moll

– Joseph Moll Peter Benedict – sig. Engels padre

– sig. Engels padre Ivan Franek – Mikhail Bakunin

– Mikhail Bakunin Stephen Hogan – Thomas Naylor

– Thomas Naylor Wiebke Adam – sig.ra Ruge

– sig.ra Ruge Niels-Bruno Schmidt – Karl Grün

– Karl Grün Marie Meinzenbach – Helene ‘Leichen’ Demuth

– Helene ‘Leichen’ Demuth Ulrich Brandhoff – Herrmann Kriege

Il giovane Karl Marx film: trailer

Ecco il trailer del film Il giovane Karl Marx, in onda stasera 30 aprile 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere Il giovane Karl Marx? Il film viene trasmesso stasera, giovedì 30 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

