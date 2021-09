Il generale Dalla Chiesa: trama, cast, storia vera, chi era e streaming del film su Canale 5

Il Generale Dalla Chiesa è la miniserie che Canale 5 ripropone questa sera, venerdì 3 settembre 2021, su Canale 5 in prima serata in omaggio alla figura del grande uomo di Stato scomparso 39 anni fa nell’agguato di Via Carini, a Palermo. La miniserie di Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il generale Dalla Chiesa? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Si tratta di una miniserie in due puntate, tramesse entrambe stasera. Il Generale Dalla Chiesa per la regia di Giorgio Capitani, va in onda oggi, in replica, 3 settembre 2021. Una data non scelta a caso. Questo grande uomo di Stato è scomparso nell’agguato di Via Carini, a Palermo, avvenuto il 3 settembre 1982. Insieme a lui morirono la moglie, Emanuela Setti Carraro, e l’agente di scorta Domenico Russo. Il tragico epilogo della storia ha luogo alle 21.15 del 3 settembre 1982, a Palermo. L’A112 della coppia viene affiancata da una BMW, dalla quale partono alcune raffiche di AK-47. Nello stesso momento, l’auto con a bordo l’autista e agente di scorta viene affiancata da una motocicletta: un’altra raffica di mitra ferisce gravemente Domenico Russo, che morirà 12 giorni dopo.

La fiction ripercorre gli ultimi otto anni della vita di Carlo Alberto dalla Chiesa. È tramite i suoi occhi che tutti noi, anche chi non è era ancora nato, può ripercorrere alcune pagine drammatiche della Storia italiana. Con lo sguardo di uno straordinario servitore dello Stato possiamo quasi “toccare con mano” alcuni eventi sofferti del nostro Paese.

Nel 1974, durante gli anni di piombo, Carlo Alberto dalla Chiesa viene mandato a Torino in nome della lotta contro il terrorismo. Nel 1982 è nominato prefetto e trasferito in Sicilia, a Palermo. È lì che comincia la sua battaglia più importante – quella contro la mafia. Dopo soli cento giorni lo porta alla morte. Il Generale Dalla Chiesa è una fiction che intreccia la dimensione pubblica con quella privata. Non manca un’incursione nel mondo degli affetti del Generale che ha una profonda fiducia nei legami della famiglia.

Il Generale Dalla Chiesa: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della miniserie? La miniserie di Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini. La giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, è impersonata da Francesca Cavallin, mentre la prima consorte, Dora Fabbo, morta d’infarto mentre il Generale indagava sul Sequestro Moro, è recitata da Stefania Sandrelli. Oltre agli attori citati troviamo Milena Mancini, Michele D’Anca e Marco Vivio. Da menzionare anche la presenza di Paolo Casiraghi, Alberto Angrisano, Edoardo Velo e Lorenzo Majnoni.

Chi era il Generale Dalla Chiesa: Storia vera

Soldato del Regio Esercito Italiano e, dopo l’8 settembre, partigiano nelle file delle Brigate Popolari che libereranno l’Italia, combatte nelle Marche e partecipa alla liberazione d’Italia il 25 aprile 1945. Dopo la Seconda guerra mondiale, nell’Italia Repubblicana, si arruola nei Carabinieri e si distingue nella lotta al terrorismo e al crimine organizzato. Negli Anni ‘60 viene mandato in Sicilia, dove combatte Cosa Nostra indagando sugli omicidi di Placido Rizzotto, sulle stragi commesse dal Clan dei Corleonesi e sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro.

Nel 1974 viene mandato nel Nord Italia per combattere le Brigate Rosse: le sue indagini portano all’arresto di Renato Curcio e di Alberto Franceschini. Mentre il generale sta svolgendo delle indagini sul Sequestro Moro, muore la moglie Dora. Dalla Chiesa prosegue la sua lotta e sconfigge le BR. Proprio in seguito a questi successi, viene mandato a Palermo per combattere la Mafia.

Conosce Emanuela Setti Carraro, che sposa nonostante i pareri contrari dei figli, i quali solo nei mesi successivi si riappacificheranno con la giovane donna.

Torna a Palermo come Prefetto, ma lo Stato italiano, che lo aveva aiutato nella lotta contro gli estremismi politici dandogli il permesso di usare tutti i poteri che aveva a disposizione, gli dà un appoggio minore, arrivando pure a osteggiarlo, a eccezione del Presidente Sandro Pertini, che lo sostiene fermamente.

Dalla Chiesa è solo, sia a livello legislativo, sia a livello militare: gli viene negata una scorta adeguata. Viene ucciso, insieme alla moglie Emanuela e all’agente di scorta Domenico Russo, in un agguato tesogli il 3 settembre 1982 a Palermo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv la miniserie Il Generale Dalla Chiesa? Il film in due puntate va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 3 settembre 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.