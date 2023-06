Il faro dei ricordi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il faro dei ricordi, film del 2021 di genere Drammatico/Famiglia, diretto da Rich Newey, con Sam Page, Sarah Drew, Amanda Schull, Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Bryant Prince. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack Armstrong, veterano della guerra in Iraq, torna a casa malato e apparentemente senza speranze di guarire. A morire in un tragico incidente in macchina, però, è la moglie Lizzie. Jack, miracolosamente guarito, decide di portare i due figli adolescenti in vacanza a Channing, la città natale di Lizzie. La donna ha sempre descritto la casa delle vacanze dei genitori come un palazzo magnifico con un faro tutto suo, ma in realtà la proprietà cade a pezzi. Jack decide di ristrutturarla in ricordo della moglie, che gli appare in forma spiritica durante i lavori. L’uomo, nel frattempo, incontra e fa amicizia con la ristoratrice e mamma single Jenna Fontaine, trasferitasi da pochi anni a Channing per fuggire da un matrimonio fallito.

Il faro dei ricordi: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il faro dei ricordi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Sam Page

Sarah Drew

Madeline Grace Popovich

Gavin Borders

Amanda Schull

Bryant Prince

Elizabeth Becka

Bill Winkler

Streaming e tv

Dove vedere Il faro dei ricordi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 giugno 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.