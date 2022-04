Il diritto di contare streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 21:25 su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, il film del 2016 diretto da Theodore Melfi con protagonista Taraji P. Henson. Candidato tre volte agli Oscar e con due nomination ai Golden Globes, il film è tratto dall’omonimo libro di Margot Lee Shetterly e racconta la storia vera di Katherine Johnson, una matematica e scienziata che ha collaborato con la NASA ad importanti progetti come la missione di Apollo 11. Il suo è stato un contributo prezioso, ma ha dovuto lottare contro il patriarcato degli anni ’60 e il razzismo. Di seguito vi spieghiamo dove vedere il film in diretta TV e live streaming.

In TV

Come già anticipato, Il diritto di contare va in onda mercoledì 6 aprile 2022 in prima serata su Rai 1. Nello specifico, il film drammatico va in onda alle ore 21:25. Per seguire la storia in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando.

Il diritto di contare streaming live

Dove vedere invece il film in live streaming è molto semplice. Il diritto di contare è disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay. Come si accede? Sia tramite desktop che via App, da scaricare sia su smartphone, tablet e smart TV. Il servizio è gratuito, ma prevede una registrazione che può essere effettuata anche tramite Google o Facebook.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il diritto di contare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito vi riportiamo l’elenco del cast principale con i rispettivi personaggi: