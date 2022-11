Il destino di Ruby: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il destino di Ruby, film drammatico del 2021 diretto da Michael Robison, con Raechelle Banno e Kristian Alfonso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo diverse peripezie, Ruby viene cacciata dalla sontuosa villa dei Dumas e torna a vivere nella sua vecchia casa, nei pressi dei Mississippi, con l’intenzione di dare una nuova vita a Pearl, sua figlia. Tornata nel bayou, Ruby incontra di nuovo il suo fidanzato dei tempi del liceo, Paul, pronto a sostenerla in ogni modo. Il giovane la fa trasferire nella sua casa e Ruby sente che la speranza per il futuro è tornata a sorriderle, ma la madre di Paul, Gladys, a conoscenza dell’oscuro segreto dei due giovani, è pronta a giudicarla e intromettersi. Come se non bastasse, anche Giselle non smette di tormentare sua sorella Ruby, rivelando che il vero padre di Pearl è Beau. Nonostante la giovane desideri ricominciare da capo, la rete di inganni tessuta dalle persone intorno a lei la farà cadere in un complotto. Riuscirà Ruby a uscire fuori?

Il destino di Ruby: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il destino di Ruby, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raechelle Banno: Ruby

Kristian Alfonso: Gladys

Sam Duke: Paul

Crystal Fox: Mama Dede

Mila Jones: Pearl bambina

Ty Wood: Beau

Chad Willett: Bruce Bristow

Karina Banno: Giselle

Tess Atkins: Jeanne

Sage Linder: Abby

Meghan Gardiner: Mrs. Andreas

Kate Boutilier: Cynthia

Streaming e tv

Dove vedere Il destino di Ruby in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.