Il coraggio di Angela: il cast completo del film

Stasera, 5 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Il coraggio di Angela, miniserie tv con Lunetta Savino che racconta la storia di Silvana Fucito (Angela) che si ribellò alla camorra pagando a caro prezzo le conseguenza ma senza mai vacillare. Ma qual è il cast completo de Il coraggio di Angela? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lunetta Savino: Angela Latella

Gianluca Di Gennaro: Salvatore Marra

Andrea Tidona: Pasquale Latella

Gaetano Amato: Ciro Marra

Antonio Pennarella: Gegè

Vincenzo Pirozzi: Antonio

Maria Pia Calzone: Grazia

Ninni Bruschetta: Ispettore Piccolo

Ivana Lotito: Chiara Latella

Serena Ferraiuolo: Sara

Manolo Capissi: Dario Latella

Luca Riemma: Giovanni

Raffaele Vassallo: Nino Santamaria

Il Coraggio di Angela racconta la storia vera di Silvana Fucito (interpretata da Lunetta Savino), un’imprenditrice che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla camorra, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Gesto pagato a caro prezzo ma che è stato da esempio per migliaia di commercianti che vedendo la sua tenacia hanno deciso di seguirla.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast de Il coraggio di Angela, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – alle ore 21,25 (circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire la miniserie con Lunetta Savino anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

