Il Conte di Montecristo: il cast (attori) completo della miniserie tv su Rai 1

Qual è il cast (attori) de Il Conte di Montecristo, la miniserie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Il cast è composto da attori italiani e francese. Tra i nostri connazionali: Lino Guanciale, nel ruolo di Luigi Vampa, Michele Riondino, nel ruolo di Jacopo, e Gabriella Pession, nel ruolo di Hermine Danglars. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Claflin: Edmond Dantès

Mikkel Boe Følsgaard: Gérard de Villefort

Ana Girardot: Mercédès Herrera

Blake Ritson: Danglars

Karla-Simone Spence: Haydée

Lino Guanciale: Luigi Vampa

Michele Riondino: Jacopo

Gabriella Pession: Hermine Danglars

Harry Taurasi: Fernand Mondego

Poppy Corby-Tuech: Héloise de Villefort

Nicolas Maupas: Albert de Morcerf

Amaryllis August: Valentine de Villefort

Jason Barnett: Gaspard Caderousse

Nicholas Farrell: Pierre Morrel

Martina Laird: Sabrine

Jeremy Irons: abate Faria

Bastien Fontaine-Oberto: Barone Franz d’Epinay

Luke Carroll: Governatore

Méghane De Croock: Eugenie Danglars

Robin Greer: Maximilien Morrel

Louise Gold: Marchesa di Saint-Méran

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de Il Conte di Montecristo, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.