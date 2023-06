Il compagno don Camillo: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 13 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il compagno don Camillo, film del 1965 diretto da Luigi Comencini. Si tratta del penultimo episodio (ultimo con Fernandel e Cervi) della serie di film con protagonisti i personaggi di Don Camillo e Peppone, e tratto dall’omonimo libro di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1964: il paese di Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l’ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di meccanico per tentare di aggiustare il trattore, senza molta fortuna, e quando arriverà all’ultimo tentativo, per essere più sicuro, deciderà addirittura di farlo benedire da don Camillo. Solo allora il mezzo agricolo si metterà finalmente in moto.

Don Camillo cerca di scoraggiare l’iniziativa di Peppone: riesce a fare in modo che l’approvazione del gemellaggio avvenga tramite una raccolta di firme ma poi non sa cosa escogitare per scoraggiare i suoi concittadini dal mettere la propria firma. Ma un giorno giungono, apparentemente inviati dalla Provvidenza, due profughi russi, Sasha e Sonja, che raccontano di sevizie e privazioni subite in Unione Sovietica. Don Camillo favorisce la diffusione di questi racconti. Infatti i due vengono rifocillati in fattorie e case di contadini del circondario mentre raccontano, con dovizia di macabri particolari, la “loro Russia”. Alla fine si scopre che i due sono truffatori italiani, che si fingevano profughi, e questo convince i paesani di don Camillo a firmare per il gemellaggio.

In seguito, quando Peppone e i compagni decidono di viaggiare oltrecortina per le celebrazioni, don Camillo tenta di partire con loro. Riesce a raggiungere lo scopo solo minacciando di rendere pubblica una scappatella sentimentale del sindaco con una giostraia. Don Camillo si procura documenti falsi: sarà il compagno Tarocci. In Russia ad attenderli ci sono attività di interscambio culturale: balletto, opera, gara di pesca allo storione, feste. Appena la comitiva italiana arriva in Russia, Nikita Chruščёv viene deposto a favore di Aleksej Kosygin e loro vengono bloccati in albergo. Fortunatamente, tutto si risolve per il meglio. Il Brusco ha promesso all’anziana madre di accendere un cero sulla tomba del fratello caduto: sarà don Camillo ad aiutarlo a raggiungere il posto esatto. Il prete del posto vive in semi-clandestinità, poiché teme il sindaco comunista del paesino russo dove la locale chiesa è stata trasformata in granaio.

Il compagno don Camillo: il cast

Abbiamo visto la trama di Il compagno don Camillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone, Giuseppe Bottazzi

Saro Urzì: il Brusco

Marco Tulli: lo Smilzo

Silla Bettini: il Bigio

Gianni Garko: Nanni Scamoggia

Graziella Granata: Nadia Petrovna

Leda Gloria: Maria Bottazzi

Marina Morgan: Irma Bagón, la giostraia

Ettore Geri: Yenka Oregov

Paul Müller: il pope russo

Alessandro Gottlieb: Ivan

Rosemarie Lindt: Sonia, la falsa russa

Mirko Valentin: Sasha, il falso russo

Jean Rougeul: il Vescovo

Jacques Herlin: avvocato Benelli

Aldo Vasco: un “compagno” di Peppone

Salvatore Campochiaro: il notaio

Tania Béryl: la tedesca più giovane, sul treno

Armando Migliari: rappresentante democristiano

Margherita Sala: la ragazza di Ivan

Streaming e tv

Dove vedere Il compagno don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.