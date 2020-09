Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama e anticipazioni

Questa sera, lunedì 14 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Una faccenda delicata, episodio de Il commissario Montalbano già trasmesso nel febbraio 2016. Protagonista, ovviamente, il commissario più amato dagli italiani interpretato da Luca Zingaretti. Ma qual è la trama? Di cosa parla l’episodio in onda oggi? Sono passati mesi dalla morte di François, Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è da lei, in Liguria, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per qualche giorno. Purtroppo però Montalbano riceve una chiamata dal suo commissariato: c’è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata.

Chi è morto? È stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, strangolata con una cintura da uomo nel miniappartamento dove lavorava. Era un personaggio piuttosto singolare Maria: aveva quasi settant’anni, ma era ancora in piena attività. Non solo, Maria era così buona, gentile, generosa, che era stimata e benvoluta da tutti. Inoltre era felicemente sposata, e per suo marito Serafino ‐ ora distrutto dal dolore ‐ il fatto che lei fosse una prostituta non era mai stato un problema. Augello è convinto che si tratti del delitto di un maniaco, un gerontofilo, e Maria, secondo lui, sarebbe morta per incidente nel corso di una bizzarra pratica erotica. Montalbano è ovviamente persuaso che la tesi di Mimì non stia né in cielo né in terra, ma, per non mortificarlo, gli lascia condurre autonomamente un’indagine parallela alla propria. Il commissario, intanto, insieme a Fazio, si butta sul caso, e grazie a Teresita Gaudenzio, amica e vicina dell’assassinata, e al preside Vasalicò, amico fraterno di Maria, scopre che da tempo Maria era spaventata, a causa di un cliente che evitava in ogni modo di incontrare. Mentre Montalbano fa strada nelle indagini, un nuovo e brutale delitto pare incredibilmente rilanciare le bislacche ipotesi di Augello.

Intanto il preside Vasalicò chiede aiuto al commissario per un angosciante problema sorto da qualche giorno nella sua scuola: la madre di una delle bambine sostiene che un maestro abbia molestato sua figlia; l’insegnante, sconvolto, invece si dice assolutamente innocente. Il preside non sa che fare, perché, se la donna ha ragione, allora vuol dire che nella sua scuola c’è un pericoloso mostro, ma se invece la signora sbaglia, rischia di far mandare in prigione un innocente. Per fortuna Montalbano saprà fare luce su questa faccenda quanto mai delicata.

Cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast esatto dell’episodio in onda oggi su Rai 1? Stasera ne Il commissario Montalbano, oltre agli attori principali, vedremo Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Miriam Dalmazio (Teresita Gaudenzio), Lollo Franco (Serafino Castellino), Sebastiano Tringali (Preside Vasalicò), Ileana Rigano (Maria Castellino), Ketty Governali (Adelina), Giancarlo Barbara (Mimmo Tavano) e Rosario Lisma (Luca Castellino).

