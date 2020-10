Il Collegio 5: i professori nel cast della nuova edizione del docu-reality di Rai 2. Chi sono

Quali sono i professori de Il Collegio 5? Parte martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 la nuova edizione del popolare docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em, che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossero nel 1992. Oltre a scoprire gli alunni de Il Collegio 5, molti fan del programma sono curiosi di conoscere i professori della quinta edizione. Le riprese sono state fatte in estate durante il mese di luglio rispettando tutte le norme anti contagio per non favorire la trasmissione del Coronavirus. Proprio a causa del Covid-19 le riprese sono state fatte in provincia di Frosinone ad Anagni e non più a Bergamo. Ecco i professori nel cast de Il Collegio 5.

Professori

Tante conferme e volti noti tra i professori de Il Collegio 5, che quest’anno è ambientato nel 1992. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Novità e location

La quinta edizione del reality sarà piena di novità. In primis la location de Il Collegio 5 che sarà diversa rispetto alla passata edizione: dall’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo ci si è spostati al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone. Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica. Previsti poi dei nuovi insegnanti. Tornano il preside Paolo Bosisio e i professori Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio. Insieme a loro rivedremo Valentina Gottlieb (istruttrice di aerobica della scorsa edizione) diventata insegnante di ruolo di educazione fisica.

Uno dei nuovi insegnanti è il baritono Marco Chingari, docente di Educazione musicale. Durante l’anno cambierà poi il professore di geografia. Arriva poi la figura del bidello (il suo esordio è previsto nella seconda puntata) che, a differenza dei sorveglianti, è amico degli studenti. Con lui i ragazzi possono sfogarsi e… fare acquisti! Ebbene sì: per la prima volta i collegiali avranno un budget (soldi finti) per acquistare panini e altro cibo. Tra le novità de Il collegio 5: le attività alternative come le lezioni di recitazione, una di educazione sessuale, una di informatica. Le gite saranno due: una in un prato e una al museo di Anagni. Infine, la voce narrante che quest’anno sarà quella del conduttore Giancarlo Magalli (l’anno scorso era di Simona Ventura). Appuntamento su Rai 2 dalle 21.20 di martedì 27 ottobre 2020.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione