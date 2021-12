Il circolo degli anelli sotto l’albero: anticipazioni e ospiti dello speciale su Rai 2

Torna con una puntata speciale in versione natalizia Il circolo degli anelli, la trasmissione diventata un cult quest’estate durante le Olimpiadi di Tokyo, e che ha accompagnato alcune delle imprese sportive che resteranno nella storia del nostro Paese, come gli ori di Jacobs e Tamberi. Il circolo degli anelli sotto l’albero va in onda questa sera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21.20 su Rai 2. Alla conduzione ritroviamo Alessandra De Stefano, nel frattempo diventata direttore di Rai Sport. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Condotto da Alessandra De Stefano, Il Circolo degli Anelli sotto l’albero celebrerà i campioni dello sport nazionale. Con lei, Sara Simeoni e Jury Chechi, che, insieme a Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca, racconteranno con la consueta competenza ed effervescenza la straordinaria stagione sportiva italiana. A punteggiare il racconto, la comicità e l’ironia di Ubaldo Pantani.

Una festa speciale che coinvolgerà gli atleti, ma anche le loro famiglie e tutti coloro che hanno contribuito con sacrificio e dedizione alla vittoria delle loro medaglie. Un vero e proprio happening in diretta, con collegamenti, ospiti in studio, sorprese e interazioni con il pubblico da casa che attraverso i social parteciperanno alla “festa in famiglia”. Un’occasione per rivivere insieme ai protagonisti le emozioni delle medaglie e di tutti quei momenti che hanno fatto sognare gli italiani. E per cominciare a festeggiare in allegria il Natale.

Sara Simeoni è medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980. Jury Chechi è campione olimpico di ginnastica nella specialità anelli alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Domenico Fioravanti è medaglia d’oro nei 100 e nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Sydney 2000. Elisa Di Francisca è campionessa olimpica di scherma nel fioretto individuale e a squadre ai Giochi Olimpici di Londra del 2012.

Streaming e tv

Ma dove vedere Il circolo degli anelli sotto l’albero? In tv o in streaming? Il programma viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – martedì 21 dicembre 2021 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming la trasmissione condotta da Alessandra De Stefano può farlo collegandosi a RaiPlay, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.