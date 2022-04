Il ciclone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 17 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ciclone, film del 1996 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Toscana, giugno 1996. Levante Quarini è un giovane ragioniere che vive la sua quotidiana routine di provincia, insoddisfatto del suo rapporto con le donne. Il suo lavoro consiste nel tenere la contabilità di molte attività del paese, tra cui quella del negozio di alimentari e quella della simpatica erborista di origini napoletane Carlina, ex compagna di scuola e da sempre innamorata di lui. Abita in un casolare sulle colline con il padre Osvaldo, il fratello Libero, che dipinge quadri con domande teologiche e la sorella Selvaggia, segretamente lesbica e legata alla farmacista e sua datrice di lavoro Isabella. Una sera, il cartello che indica dove si trova l’agriturismo Arcobaleno cade: così, un pullman con un gruppo di ballerine di flamenco e l’organizzatore di spettacoli Naldone, giunti per un recital in città, si ferma al casolare invece che all’agriturismo. Nel frattempo, non vedendo arrivare nessuno, l’agriturismo cede le camere prenotate e il gruppo spagnolo, ritrovandosi senza alloggio, chiede ospitalità alla famiglia, portando scalpore, novità e il segnale della televisione e del telefono mobile. E così, in men che non si dica, Levante si innamora perdutamente di Caterina, che però sta vivendo una storia burrascosa con il fidanzato Alejandro, fissato con la caccia; Selvaggia si scopre attratta da Penelope mentre l’impresario delle ballerine Naldone riscopre l’amore con Franca, la barista del paese.

Il ciclone: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ciclone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Levante Quarini

Lorena Forteza: Caterina De Cantar

Barbara Enrichi: Selvaggia Quarini

Massimo Ceccherini: Libero Quarini

Sergio Forconi: Osvaldo Quarini

Alessandro Haber: Sergio Naldone

Tosca D’Aquino: Carlina, l’erborista

Paolo Hendel: Pippo, il meccanico

Benedetta Mazzini: Isabella, la farmacista

Natalia Estrada: Penelope

Pilar Marin: Conchita

Ana Valeria Dini: Ines

Corinna Locastro: Maura

Mario Monicelli: Gino Quarini

Jerry Potenza: Lele, autista delle ballerine

Gianni Ferreri: Gigi, secondo autista delle ballerine

Patrizia Corti: Franca, la cameriera del bar

Gianni Pellegrino: Nello, il fruttivendolo

Giuliano Grande: uomo che chiede il gratta e vinci

Alessio Caruso: Alejandro, il fidanzato di Caterina

Streaming e tv

Dove vedere Il ciclone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.