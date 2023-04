Il Cantante Mascherato 2023, vincitore: chi ha vinto la finale dello show di Milly Carlucci

IL CANTANTE MASCHERATO 2023 VINCITORE – Chi ha vinto la finale de Il Cantante Mascherato 2023, l’ultimo atto del programma di Milly Carlucci in onda stasera, 22 aprile, su Rai 1? A trionfare è stata la maschera de… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Nel corso della puntata sono state eliminate le maschere… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Finalisti

A giocarsi la vittoria saranno le maschere: Riccio, Criceto, Squalo, Stella, Ciuchino e Cavaliere Veneziano. Ma quali sono tutte le maschere de Il Cantante Mascherato 2023? In tutto vedremo ben 12 maschere che nasconderanno altrettanti vip. Nel dettaglio si tratta di:

Cavaliere Veneziano

Cigno

Ciuchino

Colombi

Cricetina

Ippopotamo

Porcellino

Riccio

Rosa Rossa

Scoiattolo Nero

Squalo

Stella

Come funziona

Ma come funziona Il Cantante Mascherato 2023 (qui sopra il vincitore) in onda il sabato sera su Rai 1? Dodici vip, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa. L’identità di ogni personaggio viene svelata solo al momento dell’eliminazione del personaggio. Alla giuria presente in studio e al pubblico da casa spetta il compito di individuare chi si nasconde sotto ad ogni maschera, basandosi sugli indizi forniti nel corso delle puntate del programma.