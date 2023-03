Il Cantante Mascherato 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. A cercare di scoprire di chi si tratta una giuria ad hoc (che valuterà anche le performance) composta da cinque membri: Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; e il pubblico da casa. Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Il Cantante Mascherato 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Come funziona

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Cantante Mascherato 2023, ma come funziona lo show? Dodici vip, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa. L’identità di ogni personaggio viene svelata solo al momento dell’eliminazione del personaggio. Alla giuria presente in studio e al pubblico da casa spetta il compito di individuare chi si nasconde sotto ad ogni maschera, basandosi sugli indizi forniti nel corso delle puntate del programma.