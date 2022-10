Il campione: trama, cast, trailer e streaming del film con Stefano Accorsi su Sky Cinema

Il campione è il film in onda questa sera, giovedì 20 ottobre 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. La pellicola diretta da Leonardo D’Agostini vede come protagonista Stefano Accorsi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il campione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La storia si snoda attorno alle vicende di Christian Ferro (Andrea Carpenzano), giovane promessa della A.S. Roma che vanta un contratto da milioni di euro e un pubblico adorante. Sotto gli abiti di marca si nasconde però il carattere indisciplinato e ribelle di un ragazzo dall’infanzia difficile. La villa di lusso che ha scelto come residenza e le Lamborghini parcheggiate in garage non bastano a smorzare le cattive abitudini ereditate dal Trullo, quartiere di periferia in cui il calciatore ha trascorso l’adolescenza tra degrado e povertà.

Per ripulire la sua immagine di giovane viziato e dedito a bravate di ogni tipo, Tito (Massimo Popolizio), presidente della squadra, individua in Valerio Fioretti (Stefano Accorsi) l’unico insegnante in grado di imporgli delle regole e accompagnarlo nel difficile percorso verso il diploma di maturità. Con un lauto stipendio, molto più cospicuo di quello percepito con la cattedra al liceo, Valerio affronta senza demordere fallimenti, umiliazioni e soprattutto il difficile carattere di Christian. Tra punizioni e metodi di insegnamento alternativi, i due impareranno a conoscersi, scoprendo nel dolore un elemento che li accomuna.

Il campione: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il campione? Tra i protagonisti troviamo Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Anita Caprioli, Camilla Semino Favro. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Andrea Carpenzano: Christian Ferro

Stefano Accorsi: Valerio Fioretti

Ludovica Martino: Alessia

Mario Sgueglia: Nico

Camilla Semino Favro: Paola

Yuliia Sobol: Sylvie

Anita Caprioli: Cecilia

Massimo Popolizio: Tito

Sergio Romano: Enzo

Gabriel Montesi: Mauretto

Giorgio Ridarelli: Lele

Mariano Coletti: Jason

Trailer

Di seguito il trailer del film Il campione, in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Il campione in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.