I misteri della marea: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 14 agosto 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 in prima visione va in onda il film I misteri della marea, un avvincente crime del 2023 con protagonisti Garance Thénault, Christopher Bayemi, Julie Gayet, Stéphane Metzger, Kim Schwarck, Louise Marion. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Da diversi giorni, per via della bassa marea, sulle spiagge della costa atlantica francese si arenano diverse balle di cocaina purissima. A loro si unisce il corpo di Lucas Lagne, skipper erede di una famiglia proprietaria di un importante cantiere navale della regione. Sarah, capitano della gendarmeria del posto, è incaricata delle indagini e dovrà fare squadra con il detective della narcotici Ben, convocato dalla procura come rinforzo. La sorpresa di ritrovarsi faccia a faccia è grande: 19 anni fa, infatti, mentre era incinta del fratello di Ben, Sarah fuggì dalla città in cui entrambi vivevano subito dopo la morte del compagno in un incidente stradale.

I misteri della marea: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo noti attori come Garance Thénault, Christopher Bayemi, Julie Gayet, Stéphane Metzger, Kim Schwarck, Louise Marion. La regia è di Lorenzo Gabriele.

Streaming e tv

Dove vedere I misteri della marea in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 14 agosto 2024, alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.