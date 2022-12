Perché I Fatti Vostri oggi non va in onda: il motivo

Perché I Fatti Vostri oggi – giovedì 29 dicembre 2022 – non va in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: lo storico contenitore del mattino, ideato e diretto da Michele Guardì, non va in onda per ragioni sportive. Al suo posto infatti andranno in onda le gare di sci. Nello specifico, oggi va in onda, in diretta da Bormio la gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino con telecronaca di Davide Labate e commento tecnico di Alberto Schieppati. In studio da Bormio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Non è la prima volta dall’inizio della stagione tv che I Fatti Vostri si ferma. La prima volta era avvenuta il 26 settembre scorso, a causa di uno sciopero del Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap) che aveva causato la mancata messa in onda anche di altri programmi della Rai. Poi le partite dei Mondiali Qatar 2022 e altre gare di sci alpino.

Quando torna

Ma quando torna I Fatti Vostri su Rai 2? Il programma tornerà regolarmente in onda domani, venerdì 30 dicembre, alle ore 11,10 su Rai 2. Puntata in cui Paolo Fox esporrà il suo oroscopo per il 2023. Momento molto atteso dagli appassionati di astrologia e fan del programma.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché I Fatti Vostri oggi – 29 dicembre 2022 – non va in onda, ma dove vederlo di solito? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle ore 11,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.