I cacciatori del cielo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per I cacciatori del cielo, la docu-fiction con Beppe Fiorello in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la docu-fiction con protagonista Giuseppe Fiorello andrà in onda in un’unica puntata stasera, mercoledì 29 marzo 2023, dalle ore 21,25. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Ma qual è il cast completo della docu-fiction I cacciatori del cielo in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Fiorello: Francesco Baracca

Andrea Bosca: Bartolomeo Rocca

Luciano Scarpa: Pier Ruggero Piccio

Claudia Vismara: Norina Cristofori

Francesco Baracca è stato un grande aviatore italiano. Nato il 9 maggio del 1888, si distinse per le sue gesta eroiche in seno all’Aeronautica Militare. Fu promosso per merito, prima capitano e poi maggiore. Assunse il comando della 91° Squadriglia denominata “Squadriglia d’Assi” con cui vinse ben 34 combattimenti contro gli aerei nemici, diventando un eroe nazionale. Il suo soprannome era “l’Asso degli assi”, e deriva proprio dal primato da lui stabilito di maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Morì a 30 anni il 19 giugno del 1918 nel corso di una missione sul Montello e tutto il Paese rimase sconvolto da quella perdita.