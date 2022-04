Hurricane – Allerta uragano: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Hurricane – Allerta uragano è il film in onda questa sera, domenica 3 aprile 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Rob Cohen, con Toby Kebbell e Maggie Grace. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Hurricane – Allerta uragano.

Trama

Siamo nel 1992 in una tranquilla e accogliente fattoria dell’Alabama. All’improvviso arriva una violenta raffica di vento e pioggia, il tetto si stacca e comincia a roteare vorticosamente in aria. Due bambini terrorizzati si rannicchiano sotto il tavolo della cucina con un vortice nero che incombe su di loro… È in arrivo l’uragano del secolo.

Venticinque anni dopo la morte del padre, vittima di uno dei tornado cui aveva sempre dato la caccia, Will (Toby Kebbell) è un meteorologo del Governo impegnato a studiare Tammy: un uragano in arrivo sull’Alabama che si preannuncia essere il più violento nella storia degli Stati Uniti. Mentre gli abitanti cominciano ad evacuare la zona, Will, suo fratello Breeze (Ryan Kwanten) e la determinata agente del Tesoro Casey (Maggie Grace) si ritrovano soli in mezzo alla furia dell’uragano e, allo stesso tempo, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.

Hurricane – Allerta uragano: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Hurricane – Allerta uragano? La pellicola del 2018 vede come attori Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, James Cutler, Christian Contreras, James Barriscale. Di seguito il cast completo con gli interpreti e i rispettivi ruoli.

Toby Kebbell: William Rutledge

Maggie Grace: Casey Corbyn

Ryan Kwanten: Breeze Rutledge

Melissa Bolona: Sasha Van Dietrich

Ralph Ineson: Connor Perkins

Ben Cross: Jimmy Dixon

Jamie Andrew Cutler: Clement Rice

Jimmy Walker: Xander Rice

Christian Contreras: Randy Moreno

Luke Judy: William Rutledge da bambino

Andre Robinson: Breeze Rutledge da bambino

Erik Rondell: Bruce

Ed Birch: Frears

Stuart McQuarrie: Niles

James Barriscale: lo vicesceriffo Michaels

Trailer

Di seguito il trailer del film Hurricane – Allerta uragano in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Hurricane – Allerta uragano in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 aprile 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.