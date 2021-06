Houdini – L’ultimo mago: trama, cast e streaming del film

Trama

Nel 1926, Harry Houdini arriva in Scozia per la sua tournée. Allo scopo di demistificare parecchi medium ciarlatani, mette in palio una ingente somma di denaro (10 mila dollari) a chiunque riesca a rivelargli le ultime parole della madre, dette sul letto di morte. Houdini verrà avvicinato dalla sensuale “sensitiva” Mary McGarvie, con figlia al seguito, in un primo momento intenzionata a truffarlo. Fra i due nasce, però, ben presto una storia d’amore. Mary, pur avendo scoperto che la madre di Houdini non avrebbe potuto pronunciare alcuna ultima frase al figlio perché quest’ultimo era lontano per lavoro, non se la sente di approfittarne e rinuncia. Successivamente si scopre che la figlia è la “vera sensitiva”, cadendo in trance e rivelando tutto al mago, predicendogli anche la morte per mano di “un angelo dai capelli rossi” .

Houdini – L’ultimo mago: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Houdini – L’ultimo mago, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Guy Pearce: Harry Houdini

Catherine Zeta Jones: Mary McGarvie

Saoirse Ronan: Benji McGarvie

Timothy Spall: Sugarman

Jack Bailey: The Red Haired Pilot

Aaron Brown: assistente di Sugarman

Streaming e tv

