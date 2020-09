Hostiles – Ostili: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Hostiles – Ostili, film del 2017 (durata 127 minuti) diretto da Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1892, una giovane donna, Rosalie Quaid, e la sua famiglia, composta dal marito Wesley, e dai figli Lucy, Sylvie e Jacob, subiscono un violento attacco da parte di una tribù di Comanche. Durante l’attacco solo Rosalie riesce a salvarsi e a nascondersi nella foresta mentre il resto della sua famiglia, compreso il figlio neonato Jacob, viene brutalmente assassinata dagli indiani. Nel frattempo, a Fort Berringer nel New Mexico, il capitano dell’esercito Joseph Joe Blocker, arcigno e rancoroso verso i nativi, cattura una famiglia di Apache e li riporta nel forte rinchiudendoli. Viene in seguito convocato nell’ufficio del suo colonnello Abraham Biggs, che gli affida l’ultimo ordine prima della pensione: accompagnare un morente capo Cheyenne, Falco Giallo, e la sua famiglia nella loro terra nativa, una valle nota come Valle degli orsi nel Montana. Siccome l’ordine viene dal presidente in persona, e minacciato dalla corte marziale, Blocker, nolente, accetta di eseguire l’ordine, nonostante il suo sanguinoso trascorso con il capo indiano, colpevole di aver ucciso molti compagni del capitano…

Hostiles – Ostili: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hostiles – Ostili, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Bale: Capitano Joseph J. Blocker

Rosamund Pike: Rosalie Quaid

Wes Studi: Falco Giallo

Ben Foster: Serg. Charles Wills

Stephen Lang: Col. Abraham Biggs

Rory Cochrane: Serg. Magg. Thomas Metz

Jesse Plemons: Tenente Rudy Kidder

Timothée Chalamet: Philippe DeJardin

Jonathan Majors: Henry Woodson

Adam Beach: Falco Nero

Q’orianka Kilcher: Elk Woman

Xavier Horsechief: Little Bear

Paul Anderson: Tommy Thomas

Ryan Bingham: Serg. Paul Malloy

Peter Mullan: Ten. Col. Ross McCowan

Robyn Malcolm: Minnie McCowan

Scott Wilson: Cyrus Lounde

Bill Camp: Jeremiah Wilks

John Benjamin Hickey: Cap. Royce Tolan

Scott Shepherd: Wesley Quaid

Ava Cooper: Lucy Quaid

Stella Cooper: Sylvie Quaid

Streaming e tv

Dove vedere Hostiles – Ostili in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

