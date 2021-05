Homefront: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 31 maggio 2021, su Italia 1 va in onda dalle 21.20 il film Homefront, un avvincente thriller diretto da Gary Fleder, e sceneggiato Sylvester Stallone, con Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth nei panni dei protagonisti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Homefront? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

A seguito del tragico esito di una delicata missione in cui operava sotto copertura, il veterano Phil Broker (Jason Statham) ha abbandonato la DEA – l’agenzia antidroga statunitense – per ritirarsi a vita privata. Assieme alla figlia Maddy, di nove anni, Phil si trasferisce in una piccola cittadina della Louisiana, dove aveva trascorso l’infanzia la moglie, ormai defunta da tempo.

La piccola Maddy inizia quindi a frequentare la scuola locale, dove viene presa di mira dal bullo Teddy Klum. Dopo una violenta rissa tra i due bambini durante la ricreazione, il preside chiama i genitori di entrambi. Arrivato a scuola, Phil incontra Jimmy, il padre di Teddy, con cui arriva ben presto alle mani. A quel punto, Cassie, la madre del bullo, decide di chiedere aiuto a suo fratello Gator Bodine (James Franco), noto narcotrafficante della zona, per dare una lezione ai nuovi arrivati in paese.

Alcune curiosità sul film Homefront: La sceneggiatura del film è di Sylvester Stallone che ha adattato un racconto di Chuck Logan, Questa è la prima volta che Stallone scrive un film in cui non è protagonista. James Franco ha adottato il gatto che si vede nella pellicola.

Homefront: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Homefront? Si tratta di una pellicola del 2013 con Jason Statham, James Franco, Mischa Barton, Winona Ryder, Kate Bosworth, Frank Grillo, Rachelle Lefevre, Billy Slaughter, Christa Campbell, Nicole Andrews, Omar Benson Miller, Raeden Greer, Marcus Hester, Michael Traynor, Lance E. Nichols, Ritchie Montgomery e Joe Chrest. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jason Statham: Phil Broker

James Franco: Morgan ‘Gator’ Bodine

Winona Ryder: Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth: Cassie Bodine Klum

Marcus Hester: Jimmy Klum

Rachelle Lefèvre: Susan Hetch

Omar Benson Miller: Teedo

Owen Harn: Clay

Clancy Brown: Sceriffo Keith Rodrigue

Frank Grillo: Cyrus Hanks

Christa Campbell: Lydia

Chuck Zito: ‘Danny T’ Turrie

Izabela Vidovic: Maddy Broker

Stuart Greer: Lewis

Christopher Alan Weaver: Terry

Lance E. Nichols: Capo operazione DEA

Trailer

Ecco il trailer del film Homefront, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Homefront in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 31 maggio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

