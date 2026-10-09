Holland: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Holland è il film in onda questa sera, 9 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2025 diretta da Mimi Cave. Di seguito tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di Nancy Vandergroot (Nicole Kidman), un’insegnate e casalinga che conduce una vita all’apparenza perfetta ad Holland, in Michigan, insieme a suo marito Fred (Matthew Macfadyen), stimato pilastro della comunità, e a suo figlio Harry (Jude Hill). La vita perfetta di Nancy, però, va in frantumi, quando inizia a dubitare della fedeltà del marito. Indagando, la donna scoprirà che Fred nasconde un’oscura vita segreta e che nulla nella sua esistenza è come sembra…

Holland: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attori di primo piano come Nicole Kidman. Ecco attori e relativi personaggi.

Nicole Kidman: Nancy Vandergroot

Gael García Bernal: Dave Delgado

Matthew Macfadyen: Fred Vandergroot

Jude Hill: Harry Vandergroot

Jeff Pope: Squiggs Graumann

Isaac Krasner: Shawn Graumann

Lennon Parham: Gwen

Rachel Sennott: Candy Deboer

Chris Witaske: agente di Holland

River Brooks: Scott

Jacob Moran: Matt

Irene DeWyn: guida turistica

Jonathon Pawlowski: barista

Sue Rock: cameriera di Minnie

Ted Welch: Jim

Streaming e tv

Dove vedere Holland in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.