Holland: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
Holland: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Holland è il film in onda questa sera, 9 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2025 diretta da Mimi Cave. Di seguito tutte le informazioni, come la trama e il cast.
Trama
Il film racconta la storia di Nancy Vandergroot (Nicole Kidman), un’insegnate e casalinga che conduce una vita all’apparenza perfetta ad Holland, in Michigan, insieme a suo marito Fred (Matthew Macfadyen), stimato pilastro della comunità, e a suo figlio Harry (Jude Hill). La vita perfetta di Nancy, però, va in frantumi, quando inizia a dubitare della fedeltà del marito. Indagando, la donna scoprirà che Fred nasconde un’oscura vita segreta e che nulla nella sua esistenza è come sembra…
Holland: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attori di primo piano come Nicole Kidman. Ecco attori e relativi personaggi.
- Nicole Kidman: Nancy Vandergroot
- Gael García Bernal: Dave Delgado
- Matthew Macfadyen: Fred Vandergroot
- Jude Hill: Harry Vandergroot
- Jeff Pope: Squiggs Graumann
- Isaac Krasner: Shawn Graumann
- Lennon Parham: Gwen
- Rachel Sennott: Candy Deboer
- Chris Witaske: agente di Holland
- River Brooks: Scott
- Jacob Moran: Matt
- Irene DeWyn: guida turistica
- Jonathon Pawlowski: barista
- Sue Rock: cameriera di Minnie
- Ted Welch: Jim
Streaming e tv
Dove vedere Holland in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.