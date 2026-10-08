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Hit Man – Killer per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Hit Man – Killer per caso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Hit Man – Killer per caso, film del 2023 diretto da Richard Linklater. La pellicola prende spunto dalla storia vera raccontata nell’omonimo articolo del 2001 del Texas Monthly dal giornalista Skip Hollandsworth, che già aveva sceneggiato insieme a Linklater il film Bernie (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gary Johnson è un timido professore di filosofia di New Orleans che lavora part-time come consulente informatico per il dipartimento di polizia cittadino. Un giorno, a causa di una serie di coincidenze, la polizia si trova costretta a chiedergli di impersonare un sicario come parte di un’operazione volta a arrestare chi cerca di assoldare figure del genere. L’arresto va incredibilmente a buon fine e Gary ci prende gusto, diventando progressivamente più sicuro di sé nella vita di tutti i giorni ad ogni volta che viene chiamato a interpretare “Ron”, il sicario duro ed estroverso che si è costruito. Quando però viene contattato da Maddy, una donna che vuole il marito morto, se ne innamora e cerca di dissuaderla dalla decisione.

Hit Man – Killer per caso: il cast

Abbiamo visto la trama di Hit Man – Killer per caso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Glen Powell: Gary Johnson
  • Adria Arjona: Madison Figueroa Masters
  • Austin Amelio: Jasper
  • Retta: Claudette
  • Sanjay Rao: Phil
  • Molly Bernard: Alicia
  • Evan Holtzman: Ray Masters
  • Mike Markoff: Craig
  • Gralen Bryant Banks: Serg. Hank
  • Evan Holtzman: Ray

Streaming e tv

Dove vedere Hit Man – Killer per caso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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