Stasera, 7 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Hereafter, film del 2010 diretto da Clint Eastwood, basato su una sceneggiatura di Peter Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

In un viaggio in India, la giornalista e conduttrice televisiva di Parigi Marie Lelay viene investita dallo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004. Estratta dall’acqua senza vita, viene rianimata ma ha un’esperienza di pre-morte. Marie si ritrova poi con il suo amante Didier mentre il disastro si attenua e ritornano a Parigi. George Lonegan è invece un operaio di San Francisco che può comunicare con i morti in seguito ad un incidente avuto in passato che lo aveva portato ad un salvataggio in extremis con diverse esperienze di pre-morte.

I suoi servizi di sensitivo erano molto richiesti dalle persone che avevano subìto un lutto e guadagnava anche molto, ma vengono da lui vissuti come una condanna, perciò sceglie di lavorare in fabbrica. Ad ogni modo prova ancora per una volta con Christos, un amico del fratello, mostrandosi anche molto bravo e capace. Marcus è un bambino di Londra che, dopo la morte del gemello in un incidente stradale, si trova solo, separato dalla madre con problemi di dipendenze dall’alcool e dall’eroina e senza poter contare sulla presenza rassicurante del fratello, al quale si appoggiava in tutto. Affidato a una famiglia, è ancora bloccato dal trauma della perdita del fratello Jason.

Hereafter: il cast del film

Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: George Lonegan

Cécile de France: Marie LeLay

Bryce Dallas Howard: Melanie

Frankie McLaren: Marcus

George McLaren: Jason

Lyndsey Marshal: Jackie

Thierry Neuvic: Didier

Jay Mohr: Billy Lonegan

Richard Kind: Christos Andrews

Marthe Keller: Dr. Rousseau

Mylène Jampanoï: Jasmine

Jenifer Lewis: Candace

Steve Schirripa: Carlo

George Costigan: padre adottivo

Derek Jacobi: se stesso

Stéphane Freiss: Guillaume Belcher

Streaming e diretta tv

Dove vedere Hereafter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 7 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.