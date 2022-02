Halftime show Super Bowl 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

HALFTIME SHOW SUPER BOWL 2022 STREAMING E TV – Nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022 al SoFi Stadium di Inglewood (California) si gioca il Super Bowl 2022 tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport, ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere l’Halftime Show del Super Bowl 2022 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’Halftime Show in programma nell’intervallo della finale della NFL sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirlo in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Il collegamento con il SoFi Stadium comincerà intorno alle ore 00,15.

Halftime Show Super Bowl 2022 streaming live

Non solo tv. L’Halftime Show del 56esimo Super Bowl (Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals) sarà trasmesso in live streaming tramite la piattaforma a pagamento Dazn che, oltre al calcio italiano, trasmette molte partite della NFL dato che ne detiene i diritti per l’Italia.

Cantanti

Quali saranno i cantanti dell’Half Time Show del Super Bowl 2022? Lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar che si uniranno a Dr. Dre. In questa edizione, infatti, la scelta degli organizzatori è ricaduta su alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi per il Super Bowl LVI al SoFi Stadium di Inglewood, in California. E l’inno prima del match? La star della musica country Mickey Guyton canterà “The Star-Spangled Banner” domenica, mentre la cantante R&B Jhené Aiko eseguirà “America the Beautiful”.