Gunpowder Milkshake: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gunpowder Milkshake, film statunitense del 2021 diretto da Navot Papushado, con la sceneggiatura co-scritta da Papushado e Ehud Lavski. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un flashback in una tavola calda, la dodicenne Sam apprende che sua madre, la killer Scarlet, sta per lasciare la città dopo che ha fallito una missione. Degli uomini armati arrivano per uccidere Scarlet, ma è lei a farli fuori e a fuggire, abbandonando una sconvolta Sam alle cure di Nathan.

Quindici anni dopo, è Sam a lavorare come killer per Nathan, il capo delle risorse umane della stessa “Impresa” per la quale lavorava Scarlet. Nathan dà a Sam l’incarico di uccidere un uomo che ha rubato del denaro dell’Impresa e di recuperare i soldi. Sam si reca in un’armeria camuffata da biblioteca per scambiare le sue vecchie armi con delle nuove; là incontra Anna May, Madeline e Florence, tre ex compagne d’armi di Scarlet. Queste pensano inizialmente di ucciderla per essersi palesata senza una presentazione, ma cambiano idea quando scoprono la sua identità e la riforniscono d’armi “pulite”.

Sam s’intrufola in una stanza d’albergo per recuperare il denaro rubato e spara all’addome del colpevole quando questi abbranca il telefono che squilla. Ascoltando la conversazione, Sam scopre che ha rubato il denaro per salvare la sua figlioletta rapita, e che deve portarlo in una vicina sala da bowling per fare lo scambio. Sam lo porta da un dentista che cura i feriti per l’Impresa e si offre di fare lo scambio essa stessa.

Nathan scopre il piano e manda tre dei suoi scagnozzi per fermarla e recuperare i soldi, ma Sam li neutralizza e prosegue secondo il suo piano. Degli uomini mascherati le consegnano la bambina, Emily, prima di filarsela col denaro; Sam li insegue, ma i sequestratori se la prendono l’uno con l’altro, cosa che finisce con l’ucciderli a vicenda e distruggere il denaro rubato.

Gunpowder Milkshake: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gunpowder Milkshake, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Karen Gillan: Sam

Lena Headey: Scarlet

Carla Gugino: Madeleine

Chloe Coleman: Emily

Ralph Ineson: Jim McAlester

Adam Nagaitis: Virgil

Michael Smiley: dott. Ricky

Michelle Yeoh: Florence

Angela Bassett: Anna May

Paul Giamatti: Nathan

Streaming e tv

Dove vedere Gunpowder Milkshake in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma grautita RaiPlay.it.