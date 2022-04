“Mosca non ha iniziato la guerra in Ucraina”: botta e risposta tra la giornalista russa e Lilli Gruber | VIDEO

Guerra in Ucraina, botta e risposta tra la giornalista russa e Lilli Gruber

Nuovo botta e risposta tra la giornalista russa Nadana Fridrikhson e Lilli Gruber sulla guerra in Ucraina nel corso di Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di martedì 26 aprile.

La reporter di Mosca, che in una puntata precedente aveva negato che la Russia fosse in guerra, ha dichiarato: “La Russia non ha iniziato la guerra. Tutto è cominciato con le provocazioni con il golpe di piazza Maidan”.

“Poi in Ucraina è cominciata la guerra civile. Io ero nel Donbass come reporter e ho visto iniziare la guerra da parte del regime di Kiev contro queste persone”.

La giornalista, quindi, è stata interrotta da Lilli Gruber: “È un dato di fatto oggi che i russi non vengono accolti con rose e fiori in Ucraina. Oggi la realtà sul terreno è che gli ucraini nella stragrande maggioranza non vogliono i russi sul loro territorio”.